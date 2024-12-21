Итоги 2024 года подводят предприятия Тюменской области

Тюменские промышленные предприятия, входящие в нефтегазовый кластер, подводят итоги деятельности за 2024 год.

- Наши ожидания совпали с реальностью, - говорит генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских. - В уходящем году мы реализовали два крупных проекта – по производству буровых установок и систем верхнего привода, который используется на месторождениях. Еще одним нашим достижением стала работа на шельфовых проектах.

По завершению одного из них, по ремонту бурового оборудования, наша компания получила высокие оценки от заказчика, что позволило привлечь новые заказы. Большую роль в этом сыграла и выставочная деятельность: мы участвовали как в российских, так и в международных форумах и мероприятиях. Увеличение заказов влечет за собой расширение самого производства. Как следствие, в этом году на заводе возведен сервисный цех. Во многих наших контактах с потенциальными заказчиками большую роль играла помощь со стороны областного правительства, ТПП Тюменской области, Инвестагентства и центра поддержки экспорта, - сообщает Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

- Выстраивание производственных кооперационных цепочек, участие в выставочной деятельности, поиск международных контактов - все это вместе отличает кластерный подход к делу. Да, каждое из предприятий развивается в конкурентной среде. Однако тенденция последних лет - это партнерство, благодаря которому доля импортозамещения существенно растет, а также появляются новые конкурентоспособные технологии, вызывающие интерес, в том числе, на международных рынках, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.