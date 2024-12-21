При выборе новогодней гирлянды стоит подумать о ее безопасности

Советы по покупке новогодней гирлянды дал опытный электрик. Правильная гирлянда поможет создать атмосферу праздника, а также станет неотъемлемым элементом украшения дома или улицы. Как выбрать подходящую гирлянду, чтобы она радовала в новогоднюю ночь и прослужила много лет, рассказал опытный электрик Александр Бущак.

Специалист отметил, что все гирлянды условно можно распределить на 2 вида: для улицы и помещения. В каждом случае при покупке новогодней иллюминации стоит обратить внимания на качество изделия.

– От гирлянды не должно исходить резкого химического запаха. Провода должны быть мягкие и эластичные, не менее 0,5 мм сечением, целые, без видимых повреждений, – отметил Александр.

При проверке гирлянды провода и лампочки должны светиться, не нагреваясь. Уличные гирлянды отличаются от иллюминации для помещений каучуковой изоляцией и степенью защиты от влаги и пыли. На упаковке изделия должна стоять маркировка IP с двумя цифрами, где первая означает степень защиты от пыли, а вторая – влагостойкость.

– Чем больше значение этих цифр, тем лучше защита, – подметил электрик.

Украсить ёлку гирляндой в помещении не составит особого труда, а вот повесить новогоднюю иллюминацию на частный дом, кажется довольно трудным и не безопасным делом.

Но не стоит забывать о безопасности. В новогодние праздники около 90% населения находятся дома. При этом нагрузки на подстанции значительно возрастают. Специалист настоятельно не рекомендует подключать одновременно несколько электроприборов с большой мощностью, - сообщает Мегатюмень.

– При понижении температуры воздуха на улице не стоит включать электрообогревательные котлы на максимум, это может привести к пожарам или отключениям электричества, – отметил тюменец.