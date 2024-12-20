Школа Митинского в Тюмени встретит Новый год в обновленном здании

В Тюмени открылась обновленная капитальным ремонтом детская художественная школа имени Митинского, в церемонии поучаствовали глава города Тюмени Максим Афанасьев, исполняющая обязанности директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова, председатель регионального отделения "Союза художников России" Александр Новик.

Анна Кривоносова назвала это событие новым витком развития культурного потенциала региона.

Художественная школа работает в городе с 1967 года, сейчас в полторы тысячи детей. "Современное оборудование позволит расширить ряд учебных программ – анимация, дизайн, декоративно-прикладное искусство. Организовать тематические мастер-классы и лектории по истории искусств. Наши ученики погрузятся в мир творчества и инноваций, осваивая новые навыки во вдохновляющей обстановке", - отметила директор ДХШ Галина Неупокоева.

Капремонт проводился в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".