Жители Тюменской области могут помочь Новому Уренгою стать молодёжной столицей России

23:15 18 декабря 2024
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Росмолодёжь до 20 декабря проводит народное голосование  за город, который получит статус молодёжной столицы России в 2025 году. Впервые голосование проходит на портале Госуслуг. В пятерке городов-финалистов Новый Уренгой, а также Хабаровск, Омск, Пермь и Томск.

Проголосовать можно на сайте госуслуг под своей учётной записью, но есть важное условие:  нельзя проголосовать за город в регионе вашей регистрации.

Новую молодёжную столицу России объявят 21 декабря 2024 года в Национальном центре "Россия" на Всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых", которая реализуется Росмолодёжью с 2022 года.

 

Теги: голосование , молодежь , ЯНАО
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