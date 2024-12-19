Жители Тюменской области могут помочь Новому Уренгою стать молодёжной столицей России

Росмолодёжь до 20 декабря проводит народное голосование за город, который получит статус молодёжной столицы России в 2025 году. Впервые голосование проходит на портале Госуслуг. В пятерке городов-финалистов Новый Уренгой, а также Хабаровск, Омск, Пермь и Томск.

Проголосовать можно на сайте госуслуг под своей учётной записью, но есть важное условие: нельзя проголосовать за город в регионе вашей регистрации.

Новую молодёжную столицу России объявят 21 декабря 2024 года в Национальном центре "Россия" на Всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых", которая реализуется Росмолодёжью с 2022 года.