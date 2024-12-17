Заводоуковск приглашает всех на открытие своей главной елки

Главную ёлку Заводоуковского муниципального округа откроют в субботу, 21 декабря, в 18:00. Жителям муниципалитета и гостям обещаю яркий, незабываемый праздник.

"Вас ждут анимационное лазерное шоу, театрализованное игровое представление для детей, интерактивные площадки, конкурс новогодних костюмов и многое другое. Сразу после торжественного открытия ёлки гостей праздника ждём в центральном парке, где в 19:15 будет дан старт работе резиденции Деда Мороза. Вашему вниманию будет представлено театрализованное открытие, полное волшебства и увлекательных приключений!" - указано в приглашении.