Шесть точек "Гений места" откроют в Тюменской области в 2025 году

Министерство культуры России и Российская государственная библиотека объявили новых участников проекта "Гений места". Точки концентрации талантов появятся еще в 111 библиотеках России. 6 учреждений присоединятся к "Гению места" в Тюменской области.

Победителями конкурсного отбора в Тюменской области стали библиотеки Юргинского, Абатского, Армизонского, Ярковского районов, а также Шороховская сельская библиотека Исетского района и Богандинская библиотека №1 Тюменского района.

В большинстве библиотек откроются подкаст-студии, в Армизонском районе будет разработан туристический маршрут, а в Шороховской библиотеке краеведческая настольная игра.

Проект "Гений места" стартовал в 2021 году по инициативе Министерства культуры Российской Федерации в рамках федерального проекта "Придумано в России" и направлен на развитие креативных индустрий в регионах, создание новых интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности, а также сохранение культурного наследия и уникальных особенностей территорий России. Подробная информация и полезные материалы размещены на сайте универгения.рф.

Всего в 2025 году проект будет действовать на базе 531 библиотеки 81 субъекта РФ.