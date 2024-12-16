Новогодние посылки от тюменцев получат бойцы СВО

20:33 15 декабря 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Неравнодушные сотрудники детского сада № 172 вместе с воспитанниками и родителями собрали новогодние посылки с гостинцами для бойцов специальной военной операции. В коробках - традиционные новогодние сладости, чай, продукты питания, теплые вещи, детские открытки и "браслеты выживания", сделанные своими руками, - сообщает Тюменская линия.

"Уверены, что предновогодние посылки порадуют наших земляков за тысячи километров от дома, создадут праздничное настроение, придадут сил и уверенности", - прокомментировала заведующая детским садом № 172 Юлия Селиверстова.

Теги: Новый Год , СВО
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2024