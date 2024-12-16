Новогодние посылки от тюменцев получат бойцы СВО

Неравнодушные сотрудники детского сада № 172 вместе с воспитанниками и родителями собрали новогодние посылки с гостинцами для бойцов специальной военной операции. В коробках - традиционные новогодние сладости, чай, продукты питания, теплые вещи, детские открытки и "браслеты выживания", сделанные своими руками, - сообщает Тюменская линия.

"Уверены, что предновогодние посылки порадуют наших земляков за тысячи километров от дома, создадут праздничное настроение, придадут сил и уверенности", - прокомментировала заведующая детским садом № 172 Юлия Селиверстова.