Психолог дала советы, как отучить подростков от вейпов

Практикующий психолог и коуч по детско-родительским отношениям Лариса Окулик считает, что мотивация к отказу от курения у подростков часто низкая или отсутствует. В этом возрасте дети любят риск и недооценивают опасность курения, в том числе вейпов.

Родителям, чьи дети пристрастились к парению, психолог советует вести разговор без нравоучений. Если подросток не воспринимает советы родителей, стоит найти авторитетного для него человека, который сможет поговорить с ним. Важно узнать, как давно и в каких ситуациях ребенок курит, чтобы понять его мотивы, - сообщает КП-Тюмень.

"Устранение причин вейпинга — самый сложный этап, требующий от родителей внимательности и чуткости. Если подросток курит, чтобы выделиться среди сверстников, нужно вместе подумать, как можно заявить о себе без вредной привычки. Если причина в низкой самооценке, необходимо работать над ее повышением. Также стоит занять ребенка интересным досугом и проводить время вместе, например, отправиться в поход или в отпуск, где он не сможет курить", — добавляет Окулик.