Ситуация на федеральных трассах Тюменской области на контроле у автоинспекторов

13:39 15 декабря 2024
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Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области держат под контролем ситуацию на федеральных автодорогах.

"Наряды ДПС работают на федеральных трассах в круглосуточном режиме, в четком взаимодействии с дорожными службами, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Межведомственное взаимодействие с Главным управлением строительства региона и подразделениями ФКУ "Уралуправтодор" позволяет оперативно принимать меры реагирования в случае обострения аварийной обстановки", - рассказал Андрей Миллер.

В 2024 году на федеральных автодорогах региона произошло 272 ДТП, в них погибли 69 человек, 402 человека ранены. Число погибших снизилось почти на треть, раненых - почти на 20 процентов.

Дополнительные меры предприняты на уватском участке федеральной трассы, - уточнили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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