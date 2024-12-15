Тюменцы могут сообщить о свисающих сосульках с крыш домов

14:23 15 декабря 2024
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Жители областной столицы следят за качеством уборки и сообщают о недостатках на официальном портале "Тюмень — наш дом".

На портале создано несколько соответствующих разделов: "Складирование снега", "Сосульки на крыше", "Каток не залит или залит некачественно", "Текущее содержание дворовой территории", "Текущее содержание дорог и ремонт".

Тюменцы уже указали на сосульки и наледи на улице Немцова, складирование снега на остановке на бульваре Бориса Щербины. Вопросы здесь решены. По снегу во дворе на улице Новоселов ответ готовится. Отметим, что ответы публикуются по всем полученным обращениям.

Нареканий по уборке снега с дорог и заливке катков (что происходит позже из-за теплой погоды) сейчас нет. Кстати, на портале доступен "Мониторинг уборки города", здесь в режиме реального времени можно увидеть, где работает техника, - сообщает Вслух.ру.

Теги: благоустройство
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