Фантастические персонажи поселятся в Тюмени

7 мини-скульптур фантастических персонажей — тюмиков, с помощью которых горожане смогут лучше узнать свой город, планируют разместить в Тюмени, рассказал исполнительный директор Совета надежных отцов Тюменской области, управляющий Фиджитал-центра Максим Шереметьев.

На создание первого 15-сантиметрового тюмика был получен грант по итогам конкурса "Моя идея". Персонаж представляет из себя влюбленного молодого человека по имени Лев, проживающего на левом берегу Туры. Его история повествует о том, что он не мог встретиться со своей возлюбленной, которая живет на правом берегу реки. Скульптура уже создана. На данный момент место установки еще не согласовано, авторы идеи предлагают в качестве него мост Влюбленных.

"В разных городах есть мини-скульптуры, арт-объекты, которые ассоциируются с местностью и дают дополнительный импульс людям посмотреть на них, узнать, почему они здесь находятся. Идею подхватила моя дочь Дарья, которая реализует проект "В погоне за белым соболем". Люди проходят квесты, активности и получают авторские стикерпаки и другие подарки. В ходе реализации проекта увидели проблему — не так много людей, хотели участвовать в этом. Подумали, что нужно еще что-то сделать для мотивации тюменцев, чтобы они ходили по этим точкам, посещали туристические и исторические места", — поделился исполнительный директор Совета надежных отцов Тюменской области.

Педагог, игротехник Григорий Кудашов помог придумать легенду о тюмиках и первых семь персонажей. Он, по словам Максима Шереметьева, попытался вшить исторический код и события Тюмени. Подразумевается, что тюмики — это мифические существа, которые издревле жили в городе счастливых людей. Это счастье и выражают персонажи. У каждого тюмика есть своя небольшая легенда и свои особенности, они в чем-то помогают людям, вдохновляют их.

На данный момент получен грант от Росмолодежи на создание еще двух скульптур. Второй должна стать возлюбленная тюмика Льва. Третью скульптуру хотят разместить у мультицентра "Контора пароходства". К наполнению этого образа хотят привлечь общественность, - сообщает Тюменская линия.