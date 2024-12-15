Более ста пословиц и поговорок своего народа собрала жительница Ембаево

Уважаемая в селе Ембаево Разига апа (старшая сестра, – прим. ред.) давно собирает и записывает пословицы и поговорки своей земли, своего народа.

При Ембаевской сельской библиотеке уже десятый год работает клуб читателей и любителей книги "Берегиня". Костяк членов клуба все это время остается неизменным. В основном это женщины старшего возраста.

Разига родилась в Ембаево, здесь корни ее отца – фронтовика, дошедшего до Берлина, и деда – первого сельского тракториста. Еще в детстве девочка отличалась удивительной способностью наблюдать и слушать.

Поговорить с людьми Разига апа любит, поэтому с помощью земляков коллекция пополнялась очень быстро. Сегодня в арсенале женщины 150 исконных, присущих именно этой местности, пословиц и поговорок. Каждая несет свою мораль.

Например, в переводе на русский – "Если утром дела не пошли, к вечеру лучше не будет", что означает, что день нужно начинать в хорошем настроении, на позитиве, тогда и дело сложится. Или, опять же, дословно – "Жизнь не удастся в семье, пока посуда не погремит", - сообщает Тюменская область сегодня.

Значительно пополнилось собрание устного народного творчества нашей героини за счет свекрови.

– Свекровь спросила: "Ты зачем пословицы собираешь?". А я возьми да пошути – "Продавать буду". "Уже продавала?" – "Да, и дорого". Больше пословицами она со мной не делилась, – улыбается Разига.