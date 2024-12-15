Как избавиться от грызунов на даче

С наступлением холодов крысы и мыши в поисках пищи селятся ближе к человеку. Чаще они поселяются в компостных кучах, теплице или под постройками. Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области зимой рекомендует провести защитные мероприятия от грызунов на садовом участке.

Мыши и крысы подгрызают почки растений, питаются цветочными луковицами. Работы зимой в саду включают проверку и обновление ловушек и приманок. Родентицидные средства (брикеты или гранулы) раскладывают в укромных местах, где вероятно нахождение этой живности. Отраву лучше поместить в картонные коробки или другие пластиковые емкости.



Рекомендуем приствольные круги деревьев отаптывать и уплотнить снег вокруг стволов, это затруднит перемещение грызунов под снежным покровом.

Не стоит забывать и о садовых помощниках, птицах, они зимой нуждаются в поддержке. На деревьях следует развесить кормушки, своевременно пополнять их припасами. Синицам придутся по вкусу: семена подсолнечника или крупы, - сообщает АиФ-Тюмень.