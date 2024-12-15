Более 700 пунктов госсетей обследовано управлением Росреестра региона

За период с 2022 по 2024 гг. управлением Росреестра по Тюменской области обследовано свыше 730 пунктов государственных сетей. В 2025 году работы по обследованию геодезических пунктов будут продолжены.

В рамках организованного ведомством взаимодействия с региональными органами власти, организациями-недропользователями, субъектами геодезической и картографической деятельности поступила информация о состоянии более 100 пунктов государственных сетей.

Управление продолжит практику взаимодействия с региональными органами власти, организациями-недропользователями, субъектами геодезической и картографической деятельности по вопросам обследования геодезических пунктов, - сообщает Мегатюмень.