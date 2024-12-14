Какие подарки не оценят дети, рассказала психолог

По словам практикующего психолога по детско-родительским отношениям Ларисы Окулик, существует негласный перечень презентов, которые не стоит дарить детям, так как они могут не вызвать ожидаемых эмоций или даже навредить.

Подарки для маленьких детей (от 1 года до 11-12 лет)

Для детей младшего возраста есть несколько типов подарков, которые не принесут радости:

Одежда. Даже если это будет самая модная или дорогая вещь, маленькие дети не понимают ее ценности. Для них она является необходимостью, а не подарком.

"Малыши воспринимают одежду как само собой разумеющееся, поэтому лучше выбирать что-то, что вызовет у них восторг", — подчеркивает психолог.

Дорогие игрушки. Если ребенок не просил конкретную игрушку, не стоит дарить что-то дорогое.

"Дети не осознают ценности денег, и если они не знают о существовании игрушки, то не будут рады ее получению. Это может привести к разочарованию как у ребенка, так и у родителей", — добавляет Окулик.

Подарки для подростков

Подростки, в отличие от маленьких детей, могут оценить одежду, но только если она действительно желанная. Окулик подчеркивает важность понимания потребностей подростка:

Одежда. Подарите что-то модное и актуальное, но обязательно уточните у подростка, что именно он хочет. "Не стоит догадываться за него, важно знать, какого фасона и цвета ему нужно", — советует психолог.

Деньги. Хотя подростки могут просить деньги, это не самый лучший новогодний подарок. "Деньги не создают атмосферу праздника и волшебства", — отмечает Окулик.

Книги и канцтовары. Эти вещи лучше дарить без повода, так как они не создают праздничного настроения.

Животные. Не стоит дарить питомцев, если подросток не готов взять на себя ответственность за них. "Это серьезный шаг, требующий подготовки и осознанности", — подчеркивает эксперт.

Опасные подарки

Некоторые подарки, несмотря на то что подростки могут их просить, могут угрожать их безопасности. К ним относятся:

- Экстремальные развлечения (прыжки с парашютом, аэротруба). Хотя это может показаться увлекательным, такие подарки требуют серьезной подготовки и могут быть опасными.

- Фейерверки. Это не только рискованно, но и может привести к неприятным последствиям.

"Если решите подарить, делайте это только под строгим контролем и в безопасных условиях", — предупреждает Окулик.

- Колюще-режущие предметы. Такие подарки, как именные мечи или охотничьи ножи, лучше оставить в стороне, - сообщает КП-Тюмень.

