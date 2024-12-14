Новую версию проекта "Киберпатруль Тюменской области" презентовали тюменцам

У онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" изменился фирменный стиль. Обновленный проект "Своим примером" будет сосредоточен на построении доверительных отношений между родителями и детьми.

"Своим примером" — это сообщество во ВКонтакте для молодых родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 7 лет, и социально ответственных педагогов. Оно создано, чтобы поддержать родителей в непростой период взросления их ребенка и стать для него опорой, помочь сохранить авторитет.

Название "Своим примером" подчеркивает, что взрослые — родители и учителя — являются для детей главными источниками вдохновения и наставничества. Эффективность воспитания значительно возрастает, когда ребенок видит, что взрослые сами следуют своим словам и просьбам.

Команда проекта стремится помочь родителям осознать и предотвратить потенциальные проблемы, с которыми сталкиваются подростки. Опытные психологи, педагоги, врачи и социальные работники, будут делиться своими знаниями о возможных рисках и предложат эффективные способы их преодоления, - сообщает КП-Тюмень.

— Наша главная ценность и приоритет — это крепкая связь между членами семьи. Мы хотим показать, насколько значимы доверительные отношения между родителями и детьми и как важно уметь общаться друг с другом. "Своим примером" — это надежный источник для жителей региона, который поможет им выстроить гармоничные отношения со своими детьми, — рассказала руководитель онлайн-проекта "Своим примером" София Картавых.