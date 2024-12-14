В тюменском "Градостроителе" готовят посылки на СВО

В тюменском центре "Градостроитель" (проводится акция в поддержку бойцов СВО.

Ольга Михайловна живет в Викуловском районе. Впервые в "Градостроитель" приехала по оздоровительной путевке от ветеранской организации. Подлечила больные колени, укрепила здоровье и отдохнула на славу. А между процедурами времени зря не теряла: поддержала акцию "Вяжем для бойцов СВО".

"Узнала про акцию, зашла в кабинет эрготерапии за пряжей, и принялась за дело. Чтобы каждый раз не подниматься в номер, носила с собой пряжу и спицы. Между процедурами в холле на диванчике вязала. Хочется передать свое тепло бойцам на СВО. Пусть мои варежки их согревают. Никогда не вязала варежки с указательным пальцем – специально для стрелков. Попробовала – получилось!", - рассказала Ольга Михайловна.

Акция в "Градостроителе" продолжается. Шерстяных ниток в достатке, во время недавнего визита губернатора Тюменской области Александра Моора и полпреда в УрФО Артема Жоги пряжи еще прибавилось. И пациентов, желающих вязать теплые вещи для фронта, не убывает.

Для посылок бойцам к Новому году в "Градостроителе" уже готовы носки, варежки, шарфы, - сообщила Наталья Колесник, пресс-служба ОЛРЦ "Градостроитель" (г. Тюмень).