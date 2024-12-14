Стало известно, в каких сферах больше вакансий в Тюменской области

По данным на 1 декабря, 77,8% соискателей в Тюменской области нашли работу. Годом ранее процент трудоустройства составил 77%, сообщил департамент труда и занятости населения.

В банке вакансий службы занятости 22 тыс. 106 предложений для трудоустройства. В департаменте сообщили, в каких сферах проще найти работу.

Так, требуются 3 тыс. 402 специалиста в профессиональной, научной и технической деятельности, 3 тыс. 162 — в строительстве, 3 тыс. 24 - в обрабатывающих производствах.

Образовательные организации примут на работу 2 тыс. 338 специалистов. В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 1 тыс. 850; в транспортировке и хранении — 1 тыс. 531 специалист.

Кроме того, 1 тыс. 397 соискателей смогут получить работу в госуправлении и обеспечении военной безопасности, соцобеспечении. 1 тыс. 226 - в области здравоохранения и социальных услугах. 126 вакансий есть в добыче полезных ископаемых, - сообщает Вслух.ру.