В Тюмени откроют мастерскую Деда Мороза и праздничный киноклуб

Тюменцы могут посетить мастерскую Деда Мороза, киноклуб с рождественскими фильмами, принять участие в игровой программе со сказочными персонажами в "Конторе пароходства".

С 15 декабря по 15 февраля будет открыт сказочный домик. В нем можно пофотографироваться и, конечно же, загадать желание.

Игровая программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими персонажами пройдет на уличной площадке мультицентра 21 декабря и 4 января с 15 до 17 часов. Также побывать на ней можно 28 декабря с 16 до 18 часов. Организаторы придумали конкурсы, зимние забавы и запаслись сладкими подарками.

Присоединиться к акции "Письмо Деду Морозу" можно с 18 до 29 декабря. Она развернется в читальне. Самые заветные желания можно записать на бланк и опустить в специальный ящик. В конце декабря письма отправят в Великий Устюг.

18 и 24 декабря любителей рождественских фильмов зовут в киноклуб, который откроется в большом зале мультицентра, - сообщает Тюменская линия.

27 декабря в 19 часов начнется музыкальный концерт. Слушателей порадуют тюменские музыканты. В программе также — розыгрыши, интерактивы. Будет работать фотобудка. Вход на концерт — по регистрации. За подробностями можно следить в Telegram-канале "Конторы пароходства".

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