В Тюмени выяснили, кто сильнее "В молодежке по любви"

В Тюменской области завершилась конкурсно-образовательная программа "В молодежке по любви", в мультицентре "Контора пароходства" объявили победителей, а награды им вручила директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

"За эту атмосферу, которую вы создаете со своими ребятами у себя на местах, в районах, организациях, за это все и любят молодежную политику. Это невероятная энергия, которая заряжает, которой ты наполняешься и самое главное, что вы — это батарейки, которые ее транслируют и дальше. Надеюсь, конкурс был для вас заряжающим на следующий год", - обратилась к участникам финала Ирина Широкова.

На программу поступило 150 заявок из всех муниципалитетов региона. В течение месяца они заочно проходили различные образовательные треки. В очном финале 12 декабря встретились 50 лучших специалистов. Для них провели нетворкинги на знакомство, деловые игры с инструментами и технологиями для дальнейшей работы, показали технологии социального продюсирования и как создавать и продвигать социально значимые медиапродукты на актуальные темы и проблемы.

В призеры вышли 18 человек. В направлении "Управление молодежной политикой" победила главный специалист депспорта и молодежной политики Тюмени Ирина Абросимова. По "Механизмам работы с молодежью" лучшим признан менеджер проектов областного Интеллектуального движения Александр Спичев. В "Практиках по работе с молодежью" ярче всех себя проявил советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями Тюменского техникума стройиндустрии и городского хозяйства Георгий Семёнов.

Лучшей командой молодежной политики региона признана команда центра дополнительного образования детей и молодежи Уватского района. Второе место занял Юргинский центр развития детей и молодежи "Лидер". На третьем — региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

Руководитель конкурсно-образовательной программы "В молодёжке по любви" Иван Карачев ранее отметил, что в таком формате программа проводится впервые. В этом году к работе с конкурсантами подошли комплексно, расширили целевую аудиторию и добавили обучающий блок. По задумке организаторов, это сработает на укрепление и развитие профессионального сообщества.