В Нижнетавдинском районе открыли новый ФАП

У жителей села Антипино и пяти соседних населенных пунктов Нижнетавдинского района значимое событие - там открыли фельдшерско-акушерский пункт.

В новом, уютном и светлом ФАПе пациентов будут встречать в кабинете приёма и раннего выявления заболеваний и процедурном кабинете. Медпомощь стала ближе к 900 жителям шести населенных пунктов. Фельдшером будет работать специалист из Тюмени - ей построили служебное жилье.

"Всего в этом году в рамках региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение" мы построили 19 ФАПов и врачебную амбулаторию в селе Успенка Тюменского района. Продолжим и дальше уделять большое внимание отдалённым территориям и развитию медицины на селе", - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Моор.

В недавнем послании о положении дел в регионе губернатор сообщил о старте нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", согласно которому Тюменская область продолжит обновлять оснащение медучреждений, строить новые объекты, закупать современное оборудование. В 2025 году власти планируют ввести филиал поликлиники Областной больницы № 19 в поселке Богандинском и стационар областной психиатрической клиники в Винзилях Тюменского района. К 2026 году планируется достроить поликлинику Областной больницы № 4 в городе Ишиме.