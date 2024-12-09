В Тюмени провели областной форум "Жизнь без преград"

С 3 по 6 декабря 2024 года в Тюменской области прошел XIV областной форум "Жизнь без преград", приуроченный ко Всероссийскому дню инвалидов.

3 декабря во всех образовательных учреждениях прошел КЛАССный день. Ученики активно взаимодействовали друг с другом, играли и общались на уроках доброты. Для старших школьников были организованы профориентационные мастер-классы в колледжах, где они имели возможность ознакомиться с различными профессиями. Также в учебных заведениях проводились обсуждения с родителями по актуальным вопросам.

4 декабря впервые при поддержке ТОГИРРО состоялся семинар на тему "Организация межведомственного взаимодействия в работе ПМПК" для руководителей и специалистов психолого-медико-педагогических комиссий.

В региональном социально-реабилитационном центре "Семья" специалистам ПМПК продемонстрировали ресурсы межведомственного взаимодействия для оказания адресной помощи детям с особыми образовательными потребностями. Участники семинара занимались практической работой, оказывая психолого-педагогическую поддержку детям различных категорий.

5 декабря прошла встреча по сетевому взаимодействию в Психолого-медико-педагогической комиссии Тюмени для помощи детям с отклонениями в здоровье.

Модератор круглого стола, Юлия Шаркунова, выделила направления для роста ПМПК в области. Вера Соловьева, ректор ТОГИРРО, вручила благодарности лучшим комиссиям и специалистам.

6 декабря форум завершился VI областной Родительской конференцией "Детство устремленное в будущее", на которой специалисты обменялись опытом работы с семьями, воспитывающими особых детей.