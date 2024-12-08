В Ялуторовске пройдут "Декабристские вечера"

В Ялуторовске проведут Ежегодный областной историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера". Это дань памяти ссыльным декабристам, сыгравшим большую роль в истории небольшого сибирского города. В этом году он пройдет уже в 36-й раз.

Круглый стол "Якушкинские чтения" 10 декабря традиционно соберет сотрудников музеев декабристов, историков, краеведов и ученых, которые обсудят вопросы, касающиеся значения восстания и наследия декабристов в Сибири.

В этот же день пройдет презентация выставки "Письмо потомкам" - в этом году исполнилось 175 лет с момента написания его М.И. Муравьевым – Апостолом.

С 11 декабря будет работать выставка "Декабристки". Это выставка одной картины, созданной художницей Марией Давидсон, на которой изображены жены декабристов, отправившиеся в Сибирь вслед за любимыми.

Еще одна выставка - "Первая в Сибири" - расскажет о первой в Сибири школе для девочек, которая была открыта по инициативе И.Д. Якушкина. С ней можно будет познакомиться с 14 декабря.

В это же день, день памяти декабристов, пройдет акция "Свеча памяти". Участники вспомнят о том, что сделали они для города Ялуторовска, его жителей и развития Сибири в целом.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.