Тюменские власти продолжают следить за ситуацией на дорогах

Данные на 1 декабря 2024 года свидетельствуют о снижении числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Обозначив положительную тенденцию, Моор отметил, что работу по снижению аварийности, особенно в зимнее время и в течение новогодних праздников, необходимо продолжать.

По информации начальника управления ГАИ по Тюменской области Андрея Миллера, большинство смертельных ДТП происходит на федеральных автодорогах. Основные причины аварий включают несоответствующую скорость, выезд на встречную полосу, нарушение дистанции и правил проезда перекрестков. В 2024 году увеличилось количество аварий, вызванных водителями в состоянии опьянения.

Дорожные службы региона заверили в готовности к зимнему периоду, сообщив о запасах противогололедных материалов и наличия более 880 единиц техники для обслуживания дорог. Дополнительные меры безопасности примет областная Госавтоинспекция, а в случае аварий пострадавшим будут помогать спасатели и медики.

Губернатор подчеркнул важность сознательного и ответственного отношения водителей и пешеходов к правилам дорожного движения, обращаясь к жителям области с призывом к осторожности.