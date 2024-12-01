Пожилого тоболяка спасли врачи трех тюменских больниц

Пожилой житель Тобольска почувствовал острые боли в сердце. Тобольские врачи областной больницы №3 обнаружили у него повторный острый инфаркт миокарда.

После кардиологического лечения терапевт на осмотре обратил внимание на явные признаки анемии у мужчины. В результате обследования у пациента была выявлена опухоль ободочной кишки. Мужчину направили в МКМЦ "Медицинский город", где решили провести оперативное лечение после окончания восстановительного лечения после инфаркта.

Андрей Ткачев, заместитель директора-главного врача по медицинской части отмечает: "Уже в сентябре мы провели областной консилиум, чтобы решить вопрос о проведении операции с участием главного внештатного кардиолога Уральского федерального округа Олега Рейтблата, и заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ОКБ №1 Дмитрия Крашенинина. Решили выполнить оперативное вмешательство врачами отделения абдоминальной онкологии Медицинского города".

Операция прошла успешно, однако послеоперационный период осложнился тромбоэмболией легочной артерии, что потребовало перевода пациента в отделение анестезиологии и реанимации. Своевременные действия спасли жизнь пациента, - сообщила Елена Лосева, пресс-служба МКМЦ "Медицинский город".