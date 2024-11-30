Можно ли не использовать соль на дорогах, пояснила специалист

Галит или техническая соль, которую чаще всего используют для обработки дорог, агрессивна. Галит считается очень коррозийным и токсичным материалом.

Можно ли совсем "не солить" дороги?

"Полностью обойтись без соли не получится, так как обслуживающие компании во многих российских городах не располагают нужным количеством техники и людей для оперативного поддержания улиц без снега и предотвращения образования наледи.

Альтернативой соли могут стать современные противогололедные реагенты. Они эффективны при низких температурах, их можно использовать превентивно и при любых погодных условиях, что сокращает объемы применения реагентов и ускоряет процесс противогололедной обработки с использованием меньшего количества техники и людей. К тому же после использования реагентов не остается грязи, если не смешивать их с песком", - исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Юлия Антонова.

Современные противогололедные реагенты (ПГР) прекрасно топят снег, тем самым уменьшая объем вывоза его на плавильные комплексы.

В течение последних лет в России все больше городов переходит на технологии уборки современными ПГР. Их уже используют в таких крупных городах как Москва, Новосибирск, Казань, Самара, Екатеринбург. В районах Крайнего Севера плавить лед и снег нецелесообразно, поэтому там используются в основном фрикционные материалы для увеличения коэффициента сцепления дороги и снижения зимней скользкости, - сообщает КП-Тюмень.