О вирусе Коксаки рассказали тюменцам

Вирус Коксаки — группа энтеровирусов, содержащих РНК, которые активно размножаются в желудочно-кишечном тракте человека. В мире существует 29 серотипов этого вируса.
"Инфекция передается несколькими путями:
- фекально-оральным путем при употреблении загрязненных продуктов и воды;
- воздушно-капельным путем при кашле, чихании, разговоре; контактным путем через загрязненные предметы быта, игрушки, посуду", - говорит терапевт Анастасия Волкова. -
Основным механизмом распространения является несоблюдение правил гигиены.
Инфекция Коксаки передается также через грязные руки и немытые фрукты и овощи.
Вспышки инфекции часто фиксируются в детских учреждениях и местах общественного питания.
Коксаки чаще поражает детей до 10 лет, и симптомы у них проявляются ярче: высокая температура, головная боль высыпания на ладонях, стопах и на лице, болезненные высыпания во рту, как следствие отсутствие аппетита, а также диарея и рвота.
Взрослые переносят инфекцию легче, но являются распространителями вируса и могут заразить детей. Инкубационный период длится в среднем от 3 до 12 дней.
В это время человек уже может быть заразным, не подозревая о наличии инфекции, - сообщает КП-Тюмень.
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