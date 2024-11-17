О вирусе Коксаки рассказали тюменцам

Вирус Коксаки — группа энтеровирусов, содержащих РНК, которые активно размножаются в желудочно-кишечном тракте человека. В мире существует 29 серотипов этого вируса.

"Инфекция передается несколькими путями:

- фекально-оральным путем при употреблении загрязненных продуктов и воды;

- воздушно-капельным путем при кашле, чихании, разговоре; контактным путем через загрязненные предметы быта, игрушки, посуду", - говорит терапевт Анастасия Волкова. -

Основным механизмом распространения является несоблюдение правил гигиены.

Инфекция Коксаки передается также через грязные руки и немытые фрукты и овощи.

Вспышки инфекции часто фиксируются в детских учреждениях и местах общественного питания.

Коксаки чаще поражает детей до 10 лет, и симптомы у них проявляются ярче: высокая температура, головная боль высыпания на ладонях, стопах и на лице, болезненные высыпания во рту, как следствие отсутствие аппетита, а также диарея и рвота.

Взрослые переносят инфекцию легче, но являются распространителями вируса и могут заразить детей. Инкубационный период длится в среднем от 3 до 12 дней.

В это время человек уже может быть заразным, не подозревая о наличии инфекции, - сообщает КП-Тюмень.