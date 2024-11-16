"Движение Первых" развивают в Тюменском районе

В прошлом году в Тюменском районе в рамках форума "Интеллект! Творчество! Инициатива!" открылось первое местное отделение "Первых". Сегодня команда "Первых" района – это более 4300 школьников и 600 наставников.

Активисты "Первых" подключились к традиционной акции "Мы – граждане России!". В этом году в преддверии Дня России свои первые паспорта в торжественной обстановке получили 24 школьника - отличники учебы, лауреаты районных, областных и всероссийских конкурсов, победители и призеры спортивных соревнований, активисты и волонтеры. Следующее вручение паспортов в 2024 году пройдет ко Дню Конституции РФ.

Особое внимание "Первых" направлено на семейные традиции и ценности. Привлекли сверстников и их родителей к техническому творчеству на АЭРОфестивале управляемых дронов. Увлекательно прошел семейный квест по историческим и памятным местам Тюменского района. А семейный форум "Родные-любимые" подарил любителям путешествий туристическую прогулку "Семейный драйв".

С участием инициативной молодежи прошли спортивный семейный фестиваль, военно-патриотическая игра "Зарница", муниципальный этап чемпионата по настольным играм, - сообщает пресс-служба главы Тюменского района.