Заведующая библиотекой имени Пришвина в Тюмени стала лауреатом конкурса "Библиотекарь года – 2024"

НА ФОТО: Анна Анищенко с директором Тюменской областной научной библиотеки Ольгой Адамович.

Лауреатом специальной премии "Лучший библиотекарь нового поколения" главного профессионального конкурса библиотечных специалистов "Библиотекарь года – 2024" стала Анна Анищенко, заведующая библиотекой имени Михаила Пришвина в Тюмени.

Итоги профессионального конкурса были объявлены в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург, награждение прошло в рамках Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек.

"Пришвинка" – первая модельная библиотека Тюмени, она модернизирована в 2022 году в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".

Анна Владимировна 16 лет в профессии, а библиотекой руководит два года. Под ее руководством библиотека в микрорайоне Ватутина меняет формат взаимодействия с читателем, привлекает молодое поколение, предлагает новые услуги и сервисы.

Учреждение проводит общегородские мероприятия. Так, в феврале состоялся первый литературный фестиваль "ПришвинФест", посвященный Михаилу Пришвину. За небольшой период библиотека выиграла два гранта Президентского фонда культурных инициатив и грант департамента культуры Тюменской области, стала призером общероссийского конкурса "Золотая полка" и вошла в федеральный проект "Гений места".

Всероссийский конкурс "Библиотекарь года" учрежден Минкультуры России и проводится с 2013 года. Он направлен на сохранение высоких стандартов деятельности библиотечной отрасли, поощрение молодых специалистов, внедрение новаций в библиотечное обслуживание. В 2024 году конкурс объединил рекордное количество участников (сотрудников общедоступных библиотек): Российская национальная библиотека приняла 340 заявок из 72 регионов России.