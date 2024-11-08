Тобольские школьники разработали робота для транспортировки раненых

Школьники из села Малая Зоркальцева Тобольского района создали роботизированную платформу, которая сможет вывозить раненых из труднодоступных мест, доставлять грузы в зоне СВО или использовать при ликвидации ЧС.

Над проектом старшеклассники Александр Сацко и Фёдор Доценко работали вместе со своим руководителем, учителем технологии Алексеем Цейнером.

Металлические детали для робота по просьбе ребят изготовили в Екатеринбурге. Платформа может перевозить до 200 кг по любой поверхности. В комплекте с ней идет беспилотник для разведки местности. "Сейчас идет специальная военная операция, я много про это вижу по телевизору, поэтому и решил помочь. Возникла такая интересная идея, как создание робота. Мы сделали чертежи и отправили их в Екатеринбург, чтобы для платформы нам выполнили резку и сгибание металла", – рассказал Александр Сацко.

Гусеничное устройство представили в финале областного чемпионата по робототехнике на Кубок губернатора. Разработчики планируют отправить комплекс в МЧС или передать в зону боевых действий.