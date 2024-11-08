Жителей Тюмени предупредили в возможном снижении напора воды в сетях

"Росводоканал Тюмень" второй день борется с шугой (ледовая крошка), которая оседает на оборудование и препятствуют нормальному забору воды для последующей очистки. В связи с возникшими трудностями в часы максимального водоразбора возможно временное снижение параметров давления в системе водоснабжения, сообщили в правительстве региона.

Движущаяся ледяная "каша" намерзает на решетках водозаборного сооружения, ограничивая подачу воды на водоподготовку. К работам приступили вечером 6 ноября, задействованы сотрудники Тюменского отряда службы экстренного реагирования.

Начальник цеха по водоподготовке "Росводоканал Тюмень" Константин Сливченков:

Мы запустили в работу противошуговое устройство, которое очищает поверхность реки от верхового льда. Утром с верховья Туры к нам пришла глубинная шуга. К работе подключились водолазы. Вместе будем работать до тех пор, пока ситуация на реке не стабилизируется.

Чтобы обеспечить Тюмень водой, управление водозаборами перевели в ручной режим. Контролируют процесс транспортировки воды специалисты Ситуационного центра предприятия. Специалисты тюменского водоканала делают все возможное, чтобы возобновить работу системы водоснабжения в штатном режиме в кратчайшие сроки, отмечается в сообщении.