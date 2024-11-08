Пантелеев: в тюменском строительно-индустриальном кластере уже 10 инвестпроектов

17:41 07 ноября 2024
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Строительно-индустриальный кластер стал одной из главных тем для обсуждения на Градостроительном форуме, который начался 7 ноября в Тюмени, сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

"Тема, что называется на слуху, и вызывает неподдельный интерес. Тем более сейчас в кластере запущено Строительно-индустриальный кластер с общим объемом инвестиций более 5 миллиардов рублей", - заявил Пантелеев.

По словам замгубернатора, на сегодня к кластеру присоединилось пятьдесят компаний из пяти субъектов России -  Свердловская, Волгоградская области, Пермский край, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ с суммарным объемом выручки более 26 миллиарда рублей. 

"Создание кластера, как я уже неоднократно говорил, это большой шаг от подчас ненужного соперничества к сотрудничеству, от которого его участники получают только плюсы. Один из них - включение нашего строительно-индустриального кластера в федеральный реестр, что дает предприятиям доступ к федеральным мерам поддержки", - подчеркнул Пантелеев.

Теги: Андрей Пантелеев , правительство Тюменской области , строительная отрасль
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