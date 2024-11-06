Юные ямальцы стали свидетелями запуска ракеты "Союз"

Президент России Владимир Путин исполнил мечту 11-летнего Ростислава Пяка, внука ямальских оленеводов Енкси и Зои Пяк. Этой весной, когда глава государства поздравлял семью Пяков с золотой свадьбой, мальчик рассказал президенту о своей мечте побывать на космодроме. Путин пообещал сделать все возможное, чтобы осуществить это желание.

5 ноября Ростислав вместе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым и группой из 150 подростков – участниками проекта "Большая перемена" и детьми бойцов СВО – побывал на космодроме Восточный, где стал свидетелем запуска ракеты "Союз-2.1б". Когда ракета взлетела, мальчики и девочки с восторгом закричали: "Ура, летит!", сообщает Кремль.

Программа поездки включала экскурсии и знакомства с процессами, связанными с космическими аппаратами. Ребята смогли увидеть места, где собирают настоящие спутники. На старте ракеты Ростислав и его друзья были на той самой площадке, откуда Путин наблюдал первый запуск в 2016 году, что придало моменту особую значимость.

Поздравляя Пяков с их юбилеем, Путин не только проявил личное внимание, но и выразил желание поддерживать связь с ними. Эта инициатива президента укрепляет связь между поколениями и позволяет молодежи прикоснуться к достижениям науки и технологий. Запуск ракеты "Союз-2.1б" стал важной вехой: на орбиту были выведены два спутника "Ионосфера-М" и еще 53 небольших спутника, которые войдут в состав российской космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионозонд".

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"Надеюсь, что эта поездка во многом предопределит выбор будущей профессии для многих участников. Каждый из вас увидел, что инженерные науки решают сегодня сложнейшие вызовы в самых разных отраслях – от космоса до добычи полезных ископаемых. Уверен, что эмоции от поездки вдохновят вас учиться еще усерднее и точно останутся с вами на всю жизнь", – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО и Дмитрия Белкина, Роскосмос Медиа