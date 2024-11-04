Дрожь в руках может сигнализировать о болезни

Тремор рук может быть симптомом серьезных болезней, считает врач-невролог клинического госпиталя "Мать и дитя" Анна Кокорина.

Она отмечает, что дрожание рук может быть симптомом таких заболеваний, таких как тиреотоксикоз, недостаточность функции печени или почек, гиперпаратиреоз, отравления, а также побочным эффектом некоторых лекарств. Этот симптом требует врачебного внимания и исключения каждого из этих случаев индивидуально, - сообщает Мегатюмень.

"Для невролога особенно важно выявление серьезных заболеваний, при которых тремор является специфичным симптомом. К таким заболеваниям относятся дегенеративные изменения в центральной нервной системе, включая наследственные, гиперкинетические расстройства, например, идиопатическую мышечную дистонию, а также опухоли мозга, которые могут возникнуть у достаточно молодых пациентов", - говорит Анна Кокорина.

Значение также имеет положение, в котором дрожат пальцы. Так, дрожание пальцев в вытянутом состоянии характерно для нервно-мышечных заболеваний: при спинальной мышечной атрофии 3 и 4 типов трясутся руки при удержании определенной позы или во время движений.

"Если дрожание постоянно повторяется и заметно как самому пациенту, так и окружающим, необходимо обращаться к врачу. Желательно, чтобы это был невролог, поскольку тремор относится к симптомам неврологического характера. Однако, если причина в соматическом заболевании, таком как тиреотоксикоз, подходящим специалистом может быть терапевт, - добавляет Анна Александровна.