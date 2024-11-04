Как ускорить метаболизм ночью, рассказали эксперты

Похудение во сне имеет смысл, считает диетолог, врач-эндокринолог Елена Дороднева. Она рассказала, как связан сон с объемами тела, и на что нужно обратить внимание тех, кто поставил себе задачу избавиться от лишнего веса во сне.

Организм работает и во время бодрствования, и во сне. Как говорят, ночь – это царство печени, которая наиболее эффективно работает именно в эти часы. В это время суток осуществляются процессы, свойственные базовому метаболизму, без учета физической активности. Если человек активный, его мышечная масса в тонусе, жировой ткани мало, скорость метаболизма высока – то и во сне он тратит больше энергии.

Все сводится к тому, что нужно соблюдать режим дня и питания: спать нужно не менее 7-8 часов, ложиться не позже полуночи, а предпочтительнее до 23:00. Принимать пищу рекомендуется не реже 3 раз в день с ужином, преимущественно содержащим белок, не позже 3-х часов до сна. Не употреблять перед сном много жидкости и пищи, содержащей углеводы. За час до засыпания можно выпить кефир или молоко. Это условия, при которых риск набрать массу тела во сне уж точно минимизирован, сообщает Тюменская область сегодня.

С утверждением, что оптимальная масса тела и хорошее состояние мышц обеспечивают более высокую скорость метаболизма, согласна профессиональный тренер Ольга Дерендеева.

– Чтобы сохранять мышечную массу, организм тратит калории и во сне. Следовательно, чем больше мышц, тем больше расход энергии на них требуется. Включайте в работу крупные группы мышц (спина, бедра, ягодицы, грудь), и тогда организм будет тратить калории на их восстановление даже ночью. Для этого выполняйте 1-3 силовые тренировки в неделю, – рекомендует Ольга Дерендеева.