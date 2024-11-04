Что делать, если ребенок становится одержимым кумиром

Когда ребенок становится одержимым своим кумиром или кумирами, теряет социальные навыки — это повод насторожиться, считает детский психолог Кристина Ефимова.

"Любовь к недостижимой фигуре протекает в виде эмоциональных качелей — от любви до ненависти. В результате „зависимости“ кумиром ребенок теряет интерес к собственной жизни. Первый звоночек для родителей — зацикленность. Все, что не касается айдола уходит на второй план. Учеба, хобби, общение с друзьями буквально „проседают“, а отношения с близкими резко ухудшаются. Вторым красным флагом можно считать чрезмерное состояние эйфории. Например, когда подросток визжит или падает в обморок при виде кумира", — рассказывает эксперт.

Слово "фанатизм" происходит от греческого "танатос" — бог Смерти. Другими словами, быть фанатиком — значит быть преданным кому-то до смерти.

"Составляющие больной привязанности — это системное нарушение общественных норм, склонность к саморазрушению, суициду, а также безоговорочная вера в правильность своего объекта обожания. Фанатики агрессивно относятся к тем, кто критикует или оспаривает действия „святыни“. Еще один синдром — подражание, вплоть до преследования кумира. Фанаты нередко стремятся имитировать стиль, манеру общения, - сообщает АиФ-Тюмень.