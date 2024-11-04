Сложные условия на дорогах прогнозируют тюменские автоинспекторы

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями дорожных служб будут проводить разъяснительную работу о необходимости снижения скорости на федеральных и региональных дорогах Тюменской области в сложных погодных условиях.

"В ходе заседания проектной группы по безопасности дорожного движения у заместителя губернатора Тюменской области Сергея Шустова был выработан алгоритм оперативного реагирования на резкие изменения погоды: метель, сильный снегопад, гололедные явления для обеспечения безопасности на дорогах, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - В таких случаях будет применяться временное ограничение скорости на опасных участках трасс", - сказал Андрей Миллер.

На федеральных автодорогах определены 12 таких участков, там уже выставлены временные дорожные знаки ограничения скоростного режима, которые будут расчехляться в случае принятия решения о снижении скорости, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.