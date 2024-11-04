Редкое заболевание обнаружили тюменские медики

Врачи тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра выявили заболевание, которое, встречается у 1-3 человек на миллион населения в год.

"Женщина 77 лет жаловалась на слабость, помутнение сознания и галлюцинации, которые возникали, казалось бы, без причины. Мы провели измерение уровня сахара в крови, он оказался критически низким - 1,8 ммоль/л.", - рассказала врач-эндокринолог, заведующая Центром эндокринологии и диетологии Многопрофильного консультативно-диагностического центра Надежда Новопашина.

В таком состоянии пациентка находилась около двух лет. Прием большого количества углеводов по рекомендации врача не помогали улучшить самочувствие, а однажды соседи нашли ее без сознания. Пациентка не из Тюменской области, за ней прилетел сын и, по рекомендации знакомых, обратился в Центр эндокринологии и диетологии МКДЦ.

Обследование в центре выявило нейроэндокринную опухоль (инсулинома) поджелудочной железы. После постановки диагноза в МКДЦ, пациентку госпитализировали в ОКБ 1, где врачи провели операцию по удалению инсулиномы. Сейчас женщина уже выписана, у нее хорошее самочувствие и уровень сахара здорового человека - 4,4 ммоль/л.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.