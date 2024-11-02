Тюменская область участвует в "Большом этнографическом диктанте"

С 1 по 8 ноября 2024 года в девятый раз пройдет Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант", в рамках которой жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками смогут оценить свои знания истории, культуры и традиций народов, проживающих в Российской Федерации.

Диктант проводится в канун Дня народного Единства по инициативе Федерального агентства по делам национальностей и при поддержке Комитета по делам национальностей Тюменской области.

С каждым годом акция привлекает все больше участников. В 2023 году свой уровень этнографической грамотности проверили около 3,5 миллиона жителей всех 89 регионов Российской Федерации и 228 зарубежных стран. В Тюменской области онлайн акцию поддержали 32 952 участника.

Акция проходит в офлайн и онлайн форматах. Ближайшую к вам площадку можно выбрать на сайте. Онлайн-участники смогут ответить на вопросы с 1 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru, выбрав вкладку "Пройти диктант".

Задания диктанта состоят из 20 общефедеральных вопросов для участников до 16 лет и 30 — для участников от 16 лет, включающих в себя 20 вопросов общефедеральной части и 10 уникальных для каждого субъекта России.

Сертификат участника онлайн-формата с указанием результатов будет доступен сразу после прохождения диктанта в электронном виде. Сертификат участника офлайн-формата выдается по усмотрению организатора площадки.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 13 ноября 2024 года.