Минин и Пожарский появились на стене школы-сада в Тюменском района

11:00 02 ноября 2024
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Мурал, посвященный Минину и Пожарскому, появился на здании школы-сада в поселке Московском Тюменского района.

Художник Тимофей Фролов рассказал, что на нанесение рисунка ушло 3 дня. Он отражает памятник архитектуры: на переднем фоне изображены Минин и Пожарский. На заднем – купола собора Василия Блаженного – отсылка к Москве в связи с названием поселка и школы.

"Сама школа-сад – уникальный проект для Тюменской области. Под одной крышей строители совместили школу на 1100 учебных мест и детский сад на 350 воспитанников. Объект должны были сдать в эксплуатацию в 2025 году, но планируется завершить работы раньше срока – в 2024 году",- отмечают в информцентре правительства Тюменской области.

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