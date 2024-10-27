Сложную операцию на сосудах провели в Тобольске

Сосудистые хирурги тобольской Областной больницы №3 Самандар Бозоров и Максим Щукин выполнили сложную операцию по восстановлению кровоснабжения нижней конечности.

В ходе операции пациенту с многолетней трофической язвой на фоне сахарного диабета было проведено аутовенозное бедренно-подколенное шунтирование.

Мужчина поступил с критической ишемией нижней конечности, вызванной атеросклеротическим поражением бедренной и подколенной артерий. Это состояние не только вызвало сильные боли, но и стало причиной развития язвы, которая не заживала на протяжении нескольких лет. Благодаря лечащему врачу - хирургу Сергею Захарову после вмешательства пациент начал быстро восстанавливаться.

— Операция заключалась в использовании собственной вены пациента, взятой с другой ноги, для создания обходного пути вокруг закупоренной артерии, что позволило восстановить нормальный кровоток. Уже спустя неделю после хирургического вмешательства мы отметили заметное заживление трофической язвы, благодаря улучшению кровоснабжения тканей. Этот результат мы достигли благодаря слаженной и напряженной работе, — подчеркнул сосудистый хирург Самандар Бозоров.

Сейчас здоровью пациента ничего не угрожает, - сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).