Почему опасно мыть кошек, рассказали тюменцам

Ветеринарные врачи считают, кошки сами могут следить за гигиеной и очищаться, так как ежедневно вылизываются. Более того, для кошек мытье — это сильнейший стресс, и некоторые очень впечатлительные мурки после таких процедур могут даже поступить в ветклинику с отеком легких.

"Я подобное, когда работала в отделении интенсивной терапии, видела многократно. Особенно к таким последствиям предрасположены мейн-куны и шотландские, британские породы. Когда они волнуются, их сердце не выдерживает, и животное начинает задыхаться, отчего возникает отек легких" - рассказывает дерматолог Центра ветеринарной дерматологии Юлия Бородина.

Мыть стоит тех усатых, которые не могут это сделать самостоятельно в силу возраста или лишнего веса. Также ванны необходимы таким породам, как сфинксы. У этих кошек, за счет снижения роста шерсти, активно работают сальные железы, из-за чего на коже скапливается сальный секрет, обилие которого нередко перерастает в грибок.

Большинство "лысых" кошек любит мыться, либо просто не стрессуют во время процедуры. Для таких пород следует подбирать шампуни со скваленом, бензоилпероксидом или салициловой кислотой. Эти компоненты тщательно смывают жир с кожи и обладают глубокой очисткой, сообщает АиФ-Тюмень.