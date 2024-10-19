Опасные нарушения на дорогах выявляет Госавтоинспекция Тюменской области

Тюменские автоинспекторы выявили самые опасные нарушения ПДД, из-за которых люди гибнут на дорогах.

Самым опасным нарушением правил дорожного движения по статистике стал выезд на встречную полосу. В этом году на дорогах региона по этой причине произошло 85 ДТП, в которых получили ранения 190 человек, 30 человек погибли.

159 ДТП произошло с участием водителей в состоянии опьянения, при этом погиб 21 человек, 200 человек ранены, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Соблюдая ПДД, водители помогут минимизировать смертность людей на дорогах, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - В Тюменской области много делается для того, чтобы мотивировать водителей быть законопослушными участниками движения: улучшаются дорожные условия, устанавливаются камеры, выявляющие такие опасные нарушения ПДД, как выезд на встречную полосу", - сказал Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу о необходимости соблюдения ПДД водителями, им вручаются памятки, изготовленные в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения".