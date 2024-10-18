В 2025 году на Ямале пройдет главное событие для путешественников

В столице Ямала – Салехарде – в 2025 году состоится Всероссийский форум "Больше, чем путешествие". Передача прав на его проведение прошла на пленарной сессии во Владивостоке. Участие в подписании документа приняли директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин, руководитель программы Росмолодежь "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина и руководитель агентства по делам молодежи Приморского края Владимир Сохненко.

Как сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, впервые форум пройдет в две тематические смены. Участниками первой смены станут представители профессионального сообщества – гиды, туроператоры и экскурсоводы. Вторая смена – для всех желающих, кому интереса тема путешествий и молодежного туризма.

Планируется, что участие в событии примут около 600 человек. В их числе - представители туристической отрасли, региональных органов исполнительной власти, члены сообщества "Проводники смыслов" участники программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие", блогеры и активная молодежь.

Организатором форума в Салехарде станет круглогодичный образовательный центр по молодежному туризму на Ямале. Организация помогает молодым людям развивать профессиональные навыки в сфере туризма и гостеприимства. Центр проводит программы обучения для организаторов молодежных походов, гидов-проводников и экскурсоводов.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО