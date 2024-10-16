Тюменские благотворители перевели на счет "Победа" 5 млн рублей за два месяца

За последние два месяца на благотворительный счет "Победа", помощь с которого теперь оказывается не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и участникам специальной военной операции и их семьям поступило почти 5 миллионов рублей, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Афанасьев отметил, что все эти месяцы горожан активно информировали о том, как можно помочь. Работает сайт, где представлена вся информация о счете и способах его пополнения. Во многих учреждениях размещены листовки о том, как перечислить помощь, а во время мероприятий эта информация озвучивается. Тюменцы активно отправляют средства, используя QR-код. Совет ветеранов также направил информационные письма в организации, и большинство положительно отреагировали на них. Некоторые самостоятельно закупают оборудование и технику и передают нам для отправки боевым подразделениям.

В частности, глава города поблагодарил ЗАО "Водоканал-2", коллектив которого перечислил на счет "Победа" один миллион рублей, коллективы ООО "ЦС-Моторс" и ООО "Капиталстройинвест" и сотрудников многих социальных учреждений, которые перечисляют личные средства.

"Мы регулярно встречаемся с нашими военными, они обозначают, какая помощь им необходима. ... Наши герои чувствуют поддержку тюменцев и понимают, что сотни людей каждый день делают для них маскировочные сети, окопные свечи и шьют теплые вещи.Наша совместная работа будет продолжена, и я буду подробно рассказывать о людях, которые принимают в ней участие",- пообещал Афанасьев.