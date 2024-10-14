Моор призвал избегать формализма в вопросах безопасности

В работе по профилактике терроризма, в том числе на муниципальном уровне, не должно быть места самоуспокоенности и формализму. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на внеочередном заседании региональной Антитеррористической комиссии.

В ходе заседания, в котором в режиме видео-конференц-связи приняли участие начальник РУ ФСБ России по Тюменской области Владимир Овчинников, начальник УМВД России по Тюменской области Александр Смирнов, руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области Александр Кубляков, врио прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров, врио начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев, а также руководители муниципалитетов региона, обсуждались вопросы совершенствования работы по профилактике терроризма на муниципальном уровне.

"Обстановка непростая. Основная угроза сегодня – киевский неонацистский режим. Чем больше поражений наши воины наносят врагу на полях сражений, тем активнее противник использует террористические методы. И это касается не только регионов, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий. Ведь украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов используют для поиска исполнителей терактов и диверсий поистине безграничные возможности интернета", – акцентировал внимание губернатор.

Первоочередными мишенями для вербовщиков являются молодые люди из групп риска, которые пока не нашли своего места в жизни, а также приехавшие в Россию на заработки граждане, отметил глава региона.

Национальный антитеррористический комитет обращает внимание на необходимость заблаговременной подготовки к реагированию на возможные обострения обстановки, напомнил губернатор. При этом особое значение придается организации работы на муниципальном уровне, где результативность принимаемых мер напрямую зависит от системной профилактической деятельности органов местного самоуправления и муниципальных антитеррористических комиссий.

"В работе по профилактике терроризма, в том числе на муниципальном уровне, не должно быть места самоуспокоенности и формализму. Главная цель киевских идеологов террора – запугать нас, посеять панику, настроить людей против государства. Они надеются таким образом ослабить нашу Россию. Что мы с вами, каждый на своем месте, можем противопоставить этим планам? В первую очередь – патриотизм, бдительность и дисциплину. Победа будет за нами", – подчеркнул Александр Моор.