Тобольские врачи спасли мужчину с клинической смертью

Один из сотрудников тобольского предприятия внезапно пережил клиническую смерть. Слаженная работа медиков скорой помощи и врачей ОКБ №3 дали пациенту шанс на жизнь.

Сердце мужчины остановилось, а дыхание прекратилось. Бригада скорой помощи прибыла на место в кратчайшие сроки. Благодаря профессиональным действиям врача Гюлюм Акчуриной и медицинского брата Владимира Бердюгина, пациента удалось вернуть к жизни. Сердце снова начало биться, и его экстренно госпитализировали в реанимацию Областной больницы № 3.

Когда казалось, что худшее позади, врачи обнаружили еще одну угрозу — огромную кисту в брюшной полости, которая мешала работе кишечника и могла быть смертельной, если бы не экстренное оперативное вмешательство, которое прошла успешно.

Команда врачей боролась за здоровье пациента более месяца, стабилизируя его состояние шаг за шагом. Позже выяснилось, что пациент десятилетия не посещал поликлинику, ни разу не проходил диспансеризацию, ежегодные медицинские осмотры и даже не подозревал о тяжелом состоянии своего здоровья, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОКБ №3 (г. Тобольск).

— Внешне здоровый человек может носить в себе скрытые заболевания, которые в какой-то момент могут проявиться самым неожиданным образом. Спасенный пациент - яркий пример того, что своевременная медицинская помощь может не только вернуть человека к жизни, но и помочь выявить серьезные патологии, о которых он и не догадывался, — подчеркнул заместитель главного врача по хирургии ОБ № 3 Мустахим Сатывалдаев.