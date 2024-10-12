Пятна на коже могут рассказать о болезнях

Заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №5 Елена Гулак рассказала, о каких болезнях могут говорить пятна на коже.

Как отметила Елена Гулак, уже в кабинете неотложной помощи медицинский специалист поможет определиться с причиной и направит к профильному врачу. Она объяснила, почему нужно такое первичное обращение, сообщает Тюменская область сегодня.

Дело в том, что пятна на коже могут быть следствием очень многих заболеваний и состояний: от укуса насекомых до серьезной инфекционной патологии, такой как корь или краснуха. Аллергические реакции тоже могут вызывать покраснение. Разобраться в причинах их появления может только специалист.

– Пятна могут сопровождать и другие симптомы. Например, зуд кожи, чувство жжения, даже повышение температуры тела и отеки слизистой. Никакие симптомы нельзя игнорировать. Если вы осмотрели себя и заметили высыпания – обратитесь за медицинской помощью, – пояснила Елена Гулак.