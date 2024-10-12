В тобольском музее-заповеднике пройдут интересные выходные

Специалисты местного историко-архитектурного музея-заповедника организуют для посетителей разнообразные способы проведения досуга. В первые дни октября продолжил работать проект "Культура для школьников", в рамках которого Тобольский музей-заповедник прндлагает цикл просветительских мероприятий, знакомящих ребят с историей и культурой страны, помогающих духовному, эстетическому и художественному развитию школьников.

Например, в Семейном музейном центре "Камелек" участники игровой программы "В гостях у сказки", посвященной 225-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, совершили "путешествие" по страницам произведений великого классика. Выполняя тематические задания, ребята угадывали героев и названия любимых сказок.

Мастер-классы по витражной росписи, декорированию зеркала или изготовлению ароматного мыла с сибирскими травами – ждут тех, кому интересно научиться делать своими руками что-то новое.

Любителей истории Отечества ждут 13 октября во Дворце Наместника (г. Тобольск, Красная площадь 1, стр. 3). Здесь, в Музее истории управления Сибирью состоится лекция "Образ мужчины XIX века. Дворянское сословие". Гостям расскажут об особенностях русской дворянской культуры XIX века: мировоззрении и поведении людей того времени, их духовном, интеллектуальном и нравственном развитии..

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

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