Тюменцы представят регион на премии "Гордость нации – 2024"

Шесть проектов представила Тюменская область на заключительный этап V Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации – 2024", сообщила заместитель председателя реготделения Ассамблеи народов России Людмила Шабанова, ранее все эти проекты вошли в число победителей и призеров регионального этапа премии. Теперь им предстоит представлять Тюменскую область на всероссийском уровне.

"Так, "Центр русской культуры" Тюмени в лице руководителя Татьяны Ухман поборется за награду "За лучшие практики в сфере национальных отношений". В номинации "За вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия" регион представит "Союз армян Тюменской области", который возглавляет Абрам Овеян, - рассказала Людмила Шабанова. - В номинации "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики" свой проект представила руководитель Национально-культурной автономии татар Тюменской области Лейсан Хурматуллина. На премию "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях" претендует руководитель региональной национально-культурной автономии немцев Наталья Гайценрейдер".

"Ишимский городской культурный центр", который представляет Анжелика Талалаева, номинирован на премию "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России". Представитель национально-культурной автономии немцев Тюменской области Наталья Рамих поборется за победу в номинации "За вклад в сохранение и развитие родных языков".

Премия "Гордость нации" присуждается гражданам России за их личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов многонациональной России. Заключительный этап всероссийского конкурса пройдет 28 октября в Москве в здании Государственного академического Малого театра, сообщает Тюменская линия.